Каррагер: фактически тен Хаг является временным тренером «Юнайтед» до конца сезона

«Эрик тен Хаг предстаёт перед судом в качестве тренера «Манчестер Юнайтед» после «поглощения» INEOS. Фактически он является временным тренером до конца сезона. Если не произойдёт значительного улучшения результатов и выступлений, ему придётся уйти.



Это естественное следствие значительных изменений в руководстве. Всякий раз, когда в элитном футбольном клубе появляются новые инвестиции, следует проверка каждого отдела, особенно тех, которые работают со сбоями», — приводит слова Каррагера The Telegraph.