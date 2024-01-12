«Зенит» вышел из отпуска

В этом году он проходит в течение трёх дней: вчера в кабинетах офтальмолога, травматолога, терапевта и других специалистов побывали Вячеслав Караваев и молодёжь, сегодня рабочий день (ФЛГ, тесты на беговой дорожке и так далее) у Мостового, Васютина, Адамова, Сергеева, Кругового, Ерохина, Коваленко, Васильева. Завтра в «ММЦ» в распоряжение эскулапов поступают легионеры. Утром 14-го января «Зенит» отправится на сбор в Абу-Даби, сообщает bobsoccer.ru.