Дзюба не исключил, что может продолжить карьеру в Китае
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос о продолжении карьеры в чемпионате Китая. В конце прошлого года российский тренер Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шеньхуа».
«У Слуцкого, конечно, получится в Китае, это супер. Главное, чтобы ему было хорошо. Было бы мне интересно? Время покажет», — приводит слова Дзюбы РИА Новости.
Дзюба в нынешнем сезоне провел 20 матчей, на его счету 4 гола и 4 результативные передачи. Контракт 35-летнего форварда с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В соглашении есть опция продления еще на один год. За «железнодорожников« Дзюба выступает с февраля 2023 года. Всего за московский клуб Дзюба сыграл в 33 матчах, забил 12 мячей и стал автором 9 голевых пасов.
«Локомотив» в РПЛ идет на 4-м месте с 31 очком. В первом матче 2024 года «железнодорожники» в гостях сыграют с «Динамо».