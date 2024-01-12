Дзюба не исключил, что может продолжить карьеру в Китае

«У Слуцкого, конечно, получится в Китае, это супер. Главное, чтобы ему было хорошо. Было бы мне интересно? Время покажет», — приводит слова Дзюбы РИА Новости.

Дзюба в нынешнем сезоне провел 20 матчей, на его счету 4 гола и 4 результативные передачи. Контракт 35-летнего форварда с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В соглашении есть опция продления еще на один год. За «железнодорожников« Дзюба выступает с февраля 2023 года. Всего за московский клуб Дзюба сыграл в 33 матчах, забил 12 мячей и стал автором 9 голевых пасов.