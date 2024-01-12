«Черноморец» арендовал полузащитника «Зенита»

В нынешнем сезоне Илья провёл 16 матчей за вторую команду сине-бело-голубых, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Родионова с «Зенитом» рассчитано до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 225 тыс.