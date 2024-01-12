Экс-футболист «Ювентуса» заявил, что в Италии вырос интерес к Миранчуку

«В кубковой игре с «Миланом» он был лучший: много бегал, создавал опасные моменты, заработал пенальти. В этом матче показал отличную самоотдачу, но он способен играть ее лучше, например, вспомнить тот период, когда он играл за «Локомотив». Там он был очень раскрепощенный. Миранчук сейчас на виду, интерес к нему вырос. Это может послужить для него дополнительной мотивацией», — заявил Зейтуллаев.