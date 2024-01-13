Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления «Гавра» в Кубке Франции

«Начало года идеальное для команды, но думаю, что нам нужно играть лучше. Конечно, мы рады, что прошли в следующий раунд. Кубок Франции — это новый опыт для меня. Я надеюсь, что мы сможем достичь большего в этом турнире», — сказал Кузяев в интервью пресс-службе «Гавра».