Израильский клуб назвал спекуляцией разговоры о переходе российского игрока

Лесовой выступает за «Динамо» с 2020 года. До этого полузащитник защищал цвета тульского «Арсенала» и второй команды «Зенита». Он прошел молодежные команды сине-бело-голубых и киевского «Динамо». Лесовой выступал за молодежную сборную Украины до 17 лет, а затем играл за сборную России U-20 и U-21. В 2020 году он был впервые вызван в сборную России, но на поле не выходил.