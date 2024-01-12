«Галатасарай» готов продать защитника, которым интересуется «Бавария», за € 25 млн

В «Галатасарае» осведомлены об интересе мюнхенской «Баварии» к крайнему защитнику Саше Боэ, однако в турецком клубе не согласятся на вариант с арендой футболиста, сообщает журналист Флориан Платтенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Галатасарая» в последние часы решили, что он может быть только продан. Стоимость трансфера может составить от € 20-25 млн.

Ранее стало известно, что приоритетом для немецкой команды является 26-летний защитник французского «ПСЖ» Норди Мукиэле, который уже согласовал условия личного контракта с мюнхенцами.