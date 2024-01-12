Игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде

«Вы сами все видели, что было перед Новым годом и в новогодние праздники. Как перенес это? Непростой, тяжелый день для города. Трудно об этом говорить. Дай бог, чтобы этого не было. Какое желание загадал на 2024 год? Спокойствия и мирного неба нам всем», — сказал Лантратов.