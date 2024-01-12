Забитый мяч Оздоева признан лучшим голом 2023 года в ПАОКе

Забитый мяч российского полузащитника Магомеда Оздоева в ворота «Олимпиакоса» признан лучшим голом 2023 года в ПАОКе. Об этом сообщила пресс-служба греческого клуба.

«При голосовании за лучший гол 2023 года этот шедевр собрал 45,47% голосов публики и был назван голом года. Что придаёт ему ещё большую ценность, так как была сильная конкуренция», — написано в заявлении ПАОКа.