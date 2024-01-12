ФИФА оштрафовала сборные Бразилии и Аргентины за беспорядки перед матчем

22 ноября матч квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (0:1) начался с задержкой на 27 минут из-за беспорядков на «Маракане». Во время исполнения гимнов на одной из трибун, где присутствовали как бразильские, так и аргентинские болельщики, началась стычка. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Футболисты Аргентины уходили в подтрибунное помещение.

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Международная федерация футбола оштрафовала Бразильскую конфедерацию футбола на 50 000 швейцарских франков (58,8 тысячи долларов) за «неспособность поддерживать порядок на стадионе».

Ассоциация футбола Аргентины получила штраф 20 000 швейцарских франков (23,5 тысячи долларов) за «беспорядки на стадионе и за его пределами».

Кроме того, Аргентина наказана за дискриминирующее поведение болельщиков на домашних играх с Эквадором (1:0) и Уругваем (0:2).