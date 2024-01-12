Вратарь Нигматуллин назвал причину развода с женой

Бывший вратарь сборной России и лучший футболист страны 2001 года Руслан Нигматуллин в интервью «Спорт-Экспрессу» раскрыл причину своего развода с женой после почти 27 лет брака. По его словам, она заключалась в равнодушии.

Нигматуллин указал, что проблемы у него с женой начались еще два года назад.

«Мне как мужчине нужно видеть, что в своей семье я любим и уважаем. А этого становилось меньше и меньше. Не знаю, что конкретно произошло, но любовь сменилась полным равнодушием. Я понял, что присутствую в жизни супруги просто в качестве мебели», — сказал он.

Кроме того футболист добавил, что его супруга «решила окончательно осесть в США», тогда как он хочет быть «более мобильным, ведь привык жить на две страны». Нигматуллин отметил, что подать на развод было его инициативой и, хотя поначалу его жена не хотела этого, потом они договорились завершить бракоразводный процесс и раздел имущества к лету 2024 года. По его словам, последнее будет поделено пополам.

Говоря о возможности нового брака, футболист не стал ее исключать, заявив, что пока хочет просто наслаждаться жизнью, но в будущем надеется, что у него будет не только жена, но и еще дети.