Гол играющего в Европе российского футболиста признали лучшим в 2023 году

«При голосовании за лучший гол 2023 года этот шедевр собрал 45,47% голосов публики и был назван голом года. Это придает ему еще большую ценность, так как была сильная конкуренция», — сказано в сообщении.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за «Локомотив», «Рубин» и грозненский «Терек».