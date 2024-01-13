ФИФА оштрафовала Бразилию и Аргентину

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) и Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) за беспорядки перед игрой отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

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Матч между сборными Бразилии и Аргентины прошел 22 ноября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершился победой гостей со счетом 1:0. Встреча началась с задержкой в полчаса из-за беспорядков на трибунах.

Конфликт между болельщиками начался во время исполнения национальных гимнов. Бразильцы освистали гимн Аргентины, после чего начались столкновения, в которые вмешалась полиция. Несколько болельщиков из соображений безопасности выбежали на поле.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел свою команду с поля, однако после урегулирования конфликта на трибунах матч стартовал.