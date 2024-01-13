Кейн повторил рекорд Левандовского по голам в первой половине сезона Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился голом. Таким образом, английский футболист записал на свой счёт 22-й гол в Бундеслиге сезона-2023/2024 и повторил рекорд Роберта Левандовского по забитым мячам в первой части сезона.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» в августе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 110 млн.