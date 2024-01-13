Наир Тикнизян начнёт сборы «Локомотива» в новом образе

Официальный телеграм-канал московского «Локомотива» опубликовал видео с проходящим медицинский осмотр левым защитником красно-зелёных и сборной Армении Наиром Тикнизяном. 24-летний футболист прибыл на сбор железнодорожников после отпуска, сбрив бороду, которая раньше была частью его постоянного имиджа.

© Чемпионат.com

В текущем сезоне на счету левого защитника Тикнизяна 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», восемь забитых голов и пять результативных передач. Помимо позиции на левом фланге обороны, в некоторых матчах главный тренер Михаил Галактионов переводил Наира выше на роли левого полузащитника и левого вингера.