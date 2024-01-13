Ловчев прокомментировал большое количество бразильцев в «Зените»

«Что касается большого числа бразильцев в «Зените». Я бы говорил не только о «Зените» и не только о бразильцах. Потому что число латиноамериканцев в РПЛ выросло значительно. Логика бизнеса понятна - Европа для нас, за редким исключением, закрыта, поэтому везем тех, кто хочет ехать, из Латинской Америки. Но, думаю, что и там не все так легко.



Когда я руководил мини-футбольным «Спартаком», у меня в команде тоже было много бразильцев - четыре человека. И я должен сказать, что при всем их веселом нраве, разбираться с ними было не самой простой историей. Но все уравновешивалось тем, что они хорошо играли в футбол.



Но это одна сторона вопроса. Она предельно циничная. У «Зенита» есть деньги - больше, чем у остальных. Есть цель, к которой они идут любой ценой - повторить результат «Спартака» по числу побед в чемпионатах подряд. И надо сказать, что деньгами Питер распоряжается эффективно, легионеры для РПЛ качественные.



Спустя годы от чемпионства останется только строчка. А вопросы по поводу количества бразильцев и вообще иностранцев начнутся только если не будет чемпионства - кого привезли, за какие деньги и почему вообще столько легионеров? Потому что с такими возможностями и такой комплектацией второе место будет провалом», - написал Ловчев в телеграм-канале, сообщат bobsoccer.ru .