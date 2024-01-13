«Спартак» хочет избавиться от Мозеса в зимнее трансферное окно

«Спартак» готов расстаться с нигерийским футболистом Виктором Мозесом, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

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По информации источника, московский клуб намерен избавиться от Мозеса в зимнее трансферное окно, а на его позицию взять более качественного игрока.

Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» в июле 2021 года за 5 миллионов евро. Контракт футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нигерийца в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 13 матчах «Спартака», забил один гол и отдал одну результативную передачу, проведя на поле в общей сложности 650 минут.

После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 30 очками. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.