Пресс-служба ФК «Зенит» пошутила в социальных сетях над «Фламенго», который часто интересуется игроками сине-бело-голубых. Об этом пишет «Газета.Ru».

В опубликованном клубом ролике показаны такие бразильские футболисты команды как Педро, Нино, Артур, Дуглас Сантос и Клаудиньо.

Показ сопровождается фразой, произнесенной детским голосом: «У меня есть, а у тебя нет!».

Напомним, что 8 января 2024 года в петербургский клуб перешел бразильский нападающий Артур из «Палмейраса». Таким образом, отмечает портал, сине-бело-голубые стали первой командой РПЛ с 11 игроками из одной зарубежной страны.