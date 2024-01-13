Тихонов ответил на обвинения Дзюбы

«Не реагирую на такие вещи, меня это не задевает — каждый вправе говорить то, что он хочет. Я ни одного плохого слова в сторону Дзюбы никогда не говорил. Поэтому посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать. Мы все понимаем, что чемпионат мира нам не выиграть, а со «Спартаком» — [выиграть чемпионство] это досягаемо. Я выигрывал его восемь раз, а сколько Артем со «Спартаком»? — заявил Тихонов.