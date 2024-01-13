«Челси» обыграл «Фулхэм» и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ

«Челси» победил «Фулхэм» в домашнем матче 21 го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0.
В составе победителей отличился Коул Палмер, который реализовал пенальти. Для «Челси» эта победа стала третьей кряду, клуб набрал 31 очко и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» (24) идет на 13 м месте.
В следующем туре «Фулхэм» 30 января примет «Эвертон», а «Челси» днем позднее отправится к «Ливерпулю». Чемпионат Англии. 2023-24. Тур 21 «Челси» (Лондон) — «Фулхэм» (Лондон) — 1:0 (1:0) Голы: Палмер, 45 (с пенальти).