Футболист Арбузов перешел в «Балтику» из ЦСКА
Полузащитник Ярослав Арбузов подписал соглашение с калининградской «Балтикой», сообщает пресс служба футбольного клуба. Контракт 20 летнего хавбека рассчитан на 4,5 года.
Ранее Арбузов защищал цвета московского ЦСКА. В соглашении предусмотрена опция обратного выкупа. Арбузов — воспитанник академии армейского клуба.
В текущем сезоне игрок провел четыре матча в МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубке России, на его счету один мяч. «Балтика» с 13 очками занимает 15 е место в турнирной таблице чемпионата России.