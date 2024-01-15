Лоди будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» в 3 раза больше, чем в «Марселе»

Саудовский «Аль-Хиляль» согласовал в французским «Марселем» трансфер бразильского защитника Ренана Лоди, сообщает Footmercato.

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По информации источника, саудиты заплатят «Марселю» € 22 млн плюс ещё € 3 млн в качестве бонусов. Также сообщается, что зарплата игрока вырастет в три раза.

Ранее стало известно, что мадридский «Атлетико», за который Лоди выступал с 2019 по 2023 год, получит процент от этой сделки.