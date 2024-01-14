L'Equipe: Мбаппе может заключить новый контракт с "ПСЖ"

Французский нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе может остаться в нынешней команде, поскольку его заинтересовали условия, которые предлагает ему клуб. Об этом сообщает издание L'Equipe.

© Dylan Martinez/Reuters

Сообщается, что в начале января после отпуска Мбаппе провел встречу с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи, на которой обсуждалось будущее футболиста, а также условия его контракта. Также причиной для того, чтобы остаться, может послужить ультиматум, который перед Мбаппе поставил "Реал" - игрок должен сообщить до конца января, переходит он в мадридский клуб или нет.