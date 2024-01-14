В Англии назвали недостаток украинского игрока «Челси» Мудрика

Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против "Ливерпуля" 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.