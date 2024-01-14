ФИФА запустила платформу, отображающую в реальном времени клубы с запретом на трансферы

«В соответствии со своими постоянными усилиями по обеспечению прозрачности и обеспечению полного раскрытия информации о деятельности судебных органов ФИФА, организация запустила цифровой инструмент, в котором перечислены клубы, которым запрещена регистрация новых футболистов.



Основная цель этого нового инструмента — предоставить заинтересованным сторонам, включая игроков и клубы, а также широкую общественность, обзор всех клубов, которым в данный момент запрещено регистрировать новых игроков», — говорится в заявлении на сайте организации.