В "Локомотиве" рассказали о возможном уходе Дзюбы в китайский клуб

"Новости о Дзюбе ничего общего с реальностью не имеют. Мы все уточнили, никаких предложений не было и нет: Дзюба - наш игрок, он выступает за "Локомотив" и никуда уходить не собирается", - цитирует Ульянова "Матч ТВ".