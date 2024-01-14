В "Локомотиве" рассказали о возможном уходе Дзюбы в китайский клуб
В "Локомотиве" прокомментировали появившиеся новости о том, что нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в Китае.
В конце 2023 года стало известно, что бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб "Шанхай Шэньхуа". После этого в СМИ появилась информация о том, что Артем Дзюба может перейти в этот клуб, учитывая дружеские отношения с тренером.
В "Локомотиве" прокомментировали эту информацию. Спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов заявил, что никаких предложений по трансферу 35-летнего игрока не было.
"Новости о Дзюбе ничего общего с реальностью не имеют. Мы все уточнили, никаких предложений не было и нет: Дзюба - наш игрок, он выступает за "Локомотив" и никуда уходить не собирается", - цитирует Ульянова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Дзюба в 20-ти матчах за "Локомотив" отметился четырьмя голами.