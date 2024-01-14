Сулейманов забил гол в победном матче «Ариса» в чемпионате Греции

«Арис» в гостях разгромил «Панетоликос» в матче 18 го тура чемпионата Греции по футболу. Команда из Салоников в воскресенье одержала на выезде победу со счетом 4:0.

В составе победителей один из голов забил российский нападающий Магомед Шапи Сулейманов. Он вышел на замену на 56 й минуте и отметился голом на 78 й. Сулейманов забил четвертый мяч в чемпионате Греции в нынешнем сезоне. «Арис» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.