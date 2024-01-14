Семак ответил, будут ли у «Зенита» новые трансферы в зимнее окно

«Сейчас состав «Зенита» достаточно укомплектован или стоит ждать новых трансферов в зимний период? Возможно, мы кого-то отпустим, но это один, максимум два человека. Что касается приобретений, то теоретически тоже максимум один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях. Теоретически это возможно, но получится ли — посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.