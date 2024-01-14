Экс-защитник Пономарев: в ЦСКА хорошо укомплектована линия защиты

«Линия обороны в ЦСКА укомплектована хорошо, поэтому отказ от этого игрока я воспринял спокойно. Может быть, на всякий случай стоит взять кого-то в качестве игрока ротации, если кто-нибудь травмируется. А так, я бы не злоупотреблял защитниками, лавка обороны у армейцев хорошая», — заявил Пономарев.