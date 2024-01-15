Винисиус рассказал о конфликте с игроками «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

Напомним, при счёте 4:1 в пользу «Реала» игрок «Барселоны» Рональд Араухо был удалён. После этого Винисиус жестом показал игрокам «Барселоны» (в том числе скамейке запасных каталонцев) счёт в матче, после того, как каталонцы начали возмущаться из-за красной карточки Араухо.

«Мне очень грустно, потому что все хотят конфликтовать со мной, поскольку знают, что появятся в прессе. Я стараюсь сосредоточиться на игре, чтобы добиться успеха. Я не святой. Иногда я слишком много говорю или веду мяч, чего не следует делать, но я здесь, чтобы совершенствоваться. Анчелотти и мои товарищи по команде учат меня», — приводит слова Винисиуса Ok Diario