Фанаты «Реала» показали баннер в стиле GTA 6 с Винисиусом и Беллингемом

Болельщики «Реала» принесли на финальный матч Суперкубка Испании с «Барселоной» баннер с изображением футболистов команды.

Полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем, а также нападающие Винисиус Жуниор и Родриго нарисованы на плакате в гражданской одежде, а сам баннер выполнен в стиле компьютерной игры GTA 6. Надпись на плакате гласит: «Суперкубок Испании Xlll».

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