Отстраненный игрок «Антальяспора» объяснил свой жест в поддержку Израиля

«Я не пытался никого провоцировать. Я не совершал провокаций. Я не военный человек. В результате Газа также находится в плену. Здесь находятся израильские солдаты. Я считаю, что 100-дневный период должен подойти к концу. Я хочу, чтобы война закончилась. Поэтому я и показал надпись на запястье. Я никогда не был ни с кем немилостив с тех пор, как приехал сюда. Я хотел сказать, что нужно прекратить войну», — приводит слова Сагива A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).