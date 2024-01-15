Невилл: я зря предлагал игрокам перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Я разговаривал с игроками до того, как они перебрались в «Манчестер Юнайтед», и говорил: «Вы никогда не пожалеете об этом, это волшебный футбольный клуб ». Оглядываясь назад, могу сказать, что это был довольно плохой совет», — приводит слова Невилла издание Mirror.