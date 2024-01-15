Источник: Комбаров обсудил с Амаралом вопрос комплектования «Спартака-2»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров обсудил с новым спортивным директором «Спартака» Томашем Амаралом вопрос комплектования второй команды красно-белых, информирует Metaratings.

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Согласно сведениям источника, Комбаров уже утверждён тренером «Спартака-2». В ближайшее время клуб должен объявить о назначении бывшего футболиста на тренерскую должность.

Напомним, команда «Спартак-2» была расформирована в мае 2022 года. Недавно стало известно, что она будет возрождена. По более ранним сведениям СМИ, главным тренером московского коллектива станет Дмитрий Комбаров.