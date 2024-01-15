В Испании разносят «Барселону» после Суперкубка

«Одиннадцатая победа Анчелотти в качестве тренера «Реала» и тактическое, физическое и эмоциональное превосходство над «Барсой» завершили неделю в Саудовской Аравии. А ещё хет-трик Винисиуса, столь же неуправляемого и решительного, как и до травмы. И новое обвинение в адрес Хави, который думал найти рычаг выключателя конкурента, но нашёл лишь удар лопатой. «Реал» выиграл матч в своём стиле: забил раньше, а затем получил полную свободу действий. «Барса» часто теряла мяч и не контролировала пространство. Ощущение, что с финала 2023 года прошёл не год, а целое столетие.



Даже когда ещё оставалось время на изменения, «Барселона» ничего не смогла – попросту потому, что её к тому моменту уже не осталось. Беллингем, Родриго и Винисиус прекрасно проводили время: временами играя и командуя, временами – нажимая на педаль газа. Если Хави искал победы с последствиями, то в итоге он столкнулся с землетрясением, которое повлечет за собой сильные толчки».