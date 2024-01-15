Вратарь «Динамо» объяснил, почему туризм в США лучше, чем в России

«Там нет туристического сервиса, тех же нормальных гостиниц. Если говорить про Алтай, то в Америке лучше развиты национальные парки. Там все для любого туриста: хоть на машине, хоть пешком. Когда летал в США летом, поднимался на водопад. На каждом уровне высоты там были туалеты, которые убираются. Это тот минимум, который должен быть», — заявил Лещук.