Арестованный в Турции израильский футболист освобожден и вернется на родину

Израильский футболист «Антальяспора» Сагив Йехезкель, ранее задержанный в Турции, освобожден и вернется на родину, сообщает Ynet.co.il.

В воскресенье «Антальяспор» дома сыграл вничью с «Трабзонспором» в матче 20 го тура турецкой Суперлиги — 1:1. Йехезкель сравнял счет на 68 й минуте, во время празднования забитого мяча он указал на повязку на запястье с надписью «100 дней. 7.10», подразумевая сотый день столкновений в секторе Газа и поддержку военной операции Израиля.

Впоследствии прокуратура Турции начала расследование в отношении Йехезкеля за «публичное разжигание ненависти и враждебности», игрок был арестован и провел ночь в полицейском участке. Футболист в суде заявил, что этим жестом хотел поддержать израильских заложников в секторе Газа, не допускал провокаций, выразил желание, чтобы военные действия закончились, а также подчеркнул, что никогда не делал политических заявлений.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил, что ведомство сотрудничало с турецкой стороной, чтобы добиться быстрого освобождения Йехезкеля.