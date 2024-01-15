Агент Роналдо рассказал о желании игрока завоевать чемпионство с «Ростовом»

«Роналдо очень счастлив. Он приложит все усилия, чтобы как можно скорее адаптироваться в «Ростове». Его цель сейчас постоянно играть, вызываться в сборную Бразилии и, если это позволит бог, стать чемпионом с «Ростовом», — сказал Гранха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.