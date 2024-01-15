Ханнибал Межбри перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью»

Испанская «Севилья» оформила переход полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Ханнибала Межбри на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Севилья» арендовала игрока до конца нынешнего сезона. У испанского клуба будет опция выкупа игрока за 20 млн. «Манчестер Юнайтед» также включил в контракт опцию обратного выкупа футболиста за 35 млн. Медицинские тесты уже пройдены и контракт подписан. Межбри будет выступать под 46-м номером.