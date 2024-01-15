Ильзат Ахметов раскрыл детали разговора с Ивичем после трансфера в «Зенит»

«С Ивичем после ухода уже пообщался. Мы пожелали друг другу удачи, с ним было приятно работать. Тренер сказал, что понимает моё решение и желает удачи. Ивич ― очень хороший тренер и очень хороший человек. При Владимире я прибавил в дисциплине при обороне, у него очень чёткие требования, можно многому научиться. Тактически Ивич очень сильный тренер», — сказал Ахметов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.