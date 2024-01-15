«Это они решили, а не я». Манчини сообщил, что три футболиста отказались от вызова в сборную Саудовской Аравии
Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини заявил, что три футболиста отказались от вызова в национальную команду.
Саудовская Аравия на групповом этапе Кубке Азии сыграет с командами Таиланда, Киргизии и Омана.
— Это они решили не играть за сборную, а не я. Салман Аль Фарадж сказал мне, что не хочет играть товарищеские матчи, а Султан Аль Ганнам, что ему не нравится играть за сборную. И Наваф Аль Акиди (его включили в заявку на Кубок Азии) сказал тренеру вратарей, что если он не выйдет в стартовом составе, то не захочет оставаться.
Аль Ганнам и Аль Акиди попросили сыграть в стартовом составе, но я тренер и именно тот человек, который принимает решения.
Мы спросили их несколько раз, хотят ли они играть за национальную сборную, и ответ был получен отрицательный.
Я понимаю желание опытных игроков играть в стартовом составе, но не понимаю, почему молодой футболист отказывается присоединиться к сборной, если ему не гарантировано место в старте. Я хочу включить в состав игроков, которые хотят представлять свою страну, и я не хочу возвращаться к этому разговору, — приводит слова Манчини Marca.
Кубок Азии по футболу стартовал в Катаре 12 января. Завершится турнир 10 февраля.