Манчини сообщил, что три футболиста отказались от вызова в сборную Саудовской Аравии

— Это они решили не играть за сборную, а не я. Салман Аль Фарадж сказал мне, что не хочет играть товарищеские матчи, а Султан Аль Ганнам, что ему не нравится играть за сборную. И Наваф Аль Акиди (его включили в заявку на Кубок Азии) сказал тренеру вратарей, что если он не выйдет в стартовом составе, то не захочет оставаться.



Аль Ганнам и Аль Акиди попросили сыграть в стартовом составе, но я тренер и именно тот человек, который принимает решения.



Мы спросили их несколько раз, хотят ли они играть за национальную сборную, и ответ был получен отрицательный.



Я понимаю желание опытных игроков играть в стартовом составе, но не понимаю, почему молодой футболист отказывается присоединиться к сборной, если ему не гарантировано место в старте. Я хочу включить в состав игроков, которые хотят представлять свою страну, и я не хочу возвращаться к этому разговору, — приводит слова Манчини Marca.