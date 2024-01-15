Руководство «Барселоны» сохраняет веру в Хави.

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Несмотря на поражение от «Реала» в Суперкубке Испании (1:4), доверие клуба к главному тренеру остается неизменным. Жоан Лапорта выразил поддержку Хави после игры.

Президент «Барселоны» Лапорта, вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Деку считают, что в данный момент не стоит следует принимать радикальных решений, поскольку команда продолжает выступления в трех турнирах и сохраняет шансы на трофеи. По мнению руководителей «блауграны», оценку работы тренера нужно будет провести только по окончании сезона.

Отмечается, что позиция клуба может измениться, если «блаугране» будет угрожать непопадание в зону Лиги чемпионов. Однако боссы «Барсы» не верят, что это произойдет.

Сам Хави разочарован поражением в Суперкубке, но верит, что сможет изменить ситуацию. Тренер намерен продолжать борьбу за победу в остальных турнирах.