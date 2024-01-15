Боссы «Барсы» сохраняют веру в Хави, несмотря на поражение в Суперкубке. Работу тренера будут оценивать по окончании сезона
Руководство «Барселоны» сохраняет веру в Хави.
Несмотря на поражение от «Реала» в Суперкубке Испании (1:4), доверие клуба к главному тренеру остается неизменным. Жоан Лапорта выразил поддержку Хави после игры.
Президент «Барселоны» Лапорта, вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Деку считают, что в данный момент не стоит следует принимать радикальных решений, поскольку команда продолжает выступления в трех турнирах и сохраняет шансы на трофеи. По мнению руководителей «блауграны», оценку работы тренера нужно будет провести только по окончании сезона.
Отмечается, что позиция клуба может измениться, если «блаугране» будет угрожать непопадание в зону Лиги чемпионов. Однако боссы «Барсы» не верят, что это произойдет.
Сам Хави разочарован поражением в Суперкубке, но верит, что сможет изменить ситуацию. Тренер намерен продолжать борьбу за победу в остальных турнирах.
После 19 проведенных туров Ла Лиги «Барселона» набрала 41 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице. Команда Хави отстает от лидирующей «Жироны» на 8 баллов при матче в запасе.
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Боссы «Барсы» сохраняют веру в Хави, несмотря на поражение в Суперкубке. Работу тренера оценят по окончании сезона
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