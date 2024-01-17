Стала известна задача легенды «Спартака» в «Енисее»

Красноярский «Енисей» поставил две задачи перед новым главным тренером команды Андреем Тихоновым. Об этом сообщает Legalbet.

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В текущем сезоне специалист должен обновить состав команды, при этом сохранив прописку в Первой лиге. А на сезон-2024/25, в том случае, если «Енисей» продолжит играть в Первой лиге перед Тихоновым стоит задача выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Тихонов ранее уже возглавлял «Енисей». В сезоне 2016/2017 красноярская команда завоевала бронзовые медали Первой Лиги.

В турнирной таблице Первой лиги «Енисей» занимает десятое место, набрав 24 очка. Лидирует в турнире «Динамо» (Махачкала), имея в активе 37 очков. На второй строчке располагаются подмосковные «Химки» (36).