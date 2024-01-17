Бразильский помощник Семака сравнил Малкома и новичка клуба Артура

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака бразильский специалист Уильям Оливейра сравнил новичка «сине бело голубых» Артура с экс игроком петербургского клуба Малкомом.

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«Зенит» объявил о трансфере Артура из «Палмейраса» 8 января. Контракт с 25 летним игроком рассчитан до конца сезона 2026/27 и содержит опцию продления на один сезон.

— Про Артура некоторые игроки «Зенита» говорят, что он похож на Малкома. Можете их сравнить по первым тренировкам новичка на сборе?

— Оба резкие и хорошо работают с мячом — тут есть общее. Но есть и отличия. Артур может быть даже резче, чем Малком. Будем работать, смотреть.

— Еще одному новичку Педро всего 17 лет. Для него сейчас все в новинку и идет период адаптации?

— Видно, как он обращается с мячом. Тоже достаточно быстрый и резкий игрок. Понятно, что попасть в 17 лет в совершенно другую обстановку нее так просто. Но Педро хорошо проявляет себя на первых тренировках. Для нас самое главное, чтобы он как можно быстрее адаптировался к новой обстановке, а главное — к требованиям в «Зените».

— За него, как за самого младшего в команде, кто то отвечает сейчас персонально?

— Нет (улыбается). Педро достаточно спокойный, воспитанный мальчик. Не похож даже на бразильца, — приводит слова Оливейры корреспондент «Матч ТВ».