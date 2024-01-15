Медведев объяснил скандальный жест в адрес «Спартака»

Ранее пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с первого дня сборов команды в Абу-Даби, на котором Медведев приветствует каждого футболиста и во время диалога с Клаудиньо показывает непристойный жест. При этом, по словам председателя, он был сделан в адрес «Спартака».