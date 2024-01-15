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Медведев объяснил скандальный жест в адрес «Спартака»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил свой скандальный жест при разговоре с полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Медведев объяснил скандальный жест в адрес «Спартака»
© РИА Новости

Ранее пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с первого дня сборов команды в Абу-Даби, на котором Медведев приветствует каждого футболиста и во время диалога с Клаудиньо показывает непристойный жест. При этом, по словам председателя, он был сделан в адрес «Спартака».

«Что должен сделать Клаудиньо со "Спартаком"? Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности», — объяснил значение жеста Медведев.

Напомним, что в первом туре после зимнего перерыва в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком». Точная дата матча пока неизвестна.

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