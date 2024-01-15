Футболист «Динамо» сравнил красоту девушек в России и США

Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Игорь Лещук сравнил красоту девушек в России и в США. Своим мнением он поделился со Sport24.

"Конечно, русские девушки красивее. Именно красивых американок я не встречал. В США есть симпатичные девушки, но они приехали в Штаты из других стран", — заявил футболист.

Лещук является воспитанником бело-голубых и дебютировал за основную команду в 2017 году.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, пропустив шесть голов. Он также появлялся в матчах Кубка России. Вратарь участвовал в четырех играх из семи возможных, пропустив восемь мячей.