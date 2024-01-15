Футболист «Динамо» сравнил красоту девушек в России и США
Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Игорь Лещук сравнил красоту девушек в России и в США. Своим мнением он поделился со Sport24.
"Конечно, русские девушки красивее. Именно красивых американок я не встречал. В США есть симпатичные девушки, но они приехали в Штаты из других стран", — заявил футболист.
Лещук является воспитанником бело-голубых и дебютировал за основную команду в 2017 году.
В этом сезоне 27-летний вратарь провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, пропустив шесть голов. Он также появлялся в матчах Кубка России. Вратарь участвовал в четырех играх из семи возможных, пропустив восемь мячей.
"Динамо" после 18 туров РПЛ, набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице. На четыре очка больше у идущего вторым петербургского "Зенита". Лидирует "Краснодар" (38 очков).