Медведев использовал непристойный жест в отношении «Спартака»

Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев показал непристойный жест в отношении московского "Спартака" во время первого сбора сине-бело-голубых в Абу-Даби.

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15 января пресс-служба "Зенита" опубликовала видео на YouTube-канале с первого дня сборов команды в ОАЭ. На нем Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с бразильским полузащитником Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к "Спартаку". Позже видео было удалено с YouTube-канала клуба.

Ролик можно посмотреть в Телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера "Краснодара" составляет два балла. "Спартак" набрал 30 очков и расположился на пятом месте.