Стала известна зарплата Мбаппе в ПСЖ в случае продления его контракта с клубом

Французский «Пари Сен-Жермен» готов предложить нападающему парижан Килиану Мбаппе заработную плату в размере € 100 млн за сезон ради того, чтобы 25-летний футболист продлил контракт с клубом, который истекает грядущим летом. Об этом сообщает Football Espana.

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По информации источника, мадридский «Рела», заинтересованный в услугах Мбаппе, готов предложить ему зарплату в € 30 млн за сезон. Отмечается, что даже такая сумма, уступающая предложению «ПСЖ», в два раза превышает верхнюю границу структуры зарплат в клубе.