«Реал» начал подготовку к трансферу Холанда

По сведениям источника, мадридский уже начал подготовку к трансферу Холанда в будущем. Отмечается, что в действующем контракте норвежца с «горожанами» есть пункт, согласно которому прописанные в нём отступные становятся с каждым сезоном меньше. Испанский клуб надеется, что это позволит им договориться с «Манчестер Сити» о переходе Эрлинга за фиксированную сумму, которая не будет зависеть от курса фунта стерлингов. В Мадриде верят, что трансфер возможен ещё и из-за наличия доверительных отношений с окружением форварда из Норвегии.